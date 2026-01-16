Перевозивший пропан грузовик попал в ДТП на Среднем Урале

На Среднем Урале произошло ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего опасный груз – пропан.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 347-м километре трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" вблизи Серова. По предварительной информации, 52-летний водитель грузовика "Ситрак", следовавшего из Ханты-Мансийского автономного округа в сторону Екатеринбурга с грузом (пропан), не справился с управлением и съехал в дорожный кювет. После этого автомобиль наехал на препятствие.

Сам водитель не пострадал. По данным ГАИ, угрозы взрыва или других последствий нет. Сейчас проезд для всех видов транспорта на данном участке трассы восстановлен в полном объеме.

Проводится эвакуация автомобиля, на месте работают экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.