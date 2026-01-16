Независимые АЗС оказались на грани закрытия из-за оттока клиентов

Независимые АЗС теряют 50-70% клиентов из-за того, что им в 2025 году приходилось сильно поднимать цены в условиях дефицита бензина. Потребители ушли к крупным сетям нефтяных компаний, а Минэнерго и ФАС, наоборот, усилили внимание к тем заправкам, которые максимально увеличивали стоимость топлива, пишут "Известия" со ссылкой на президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова и двух других участников рынка.

Вертикально интегрированные компании во второй половине 2025 года имели возможность продавать топливо дешевле и реже испытывали дефицит.

В НТС сообщили, что в октябре в среднем по стране независимая розница продавала литр бензина на 4–5 рублей дороже, чем это делали крупные сети нефтяных компаний.

Теперь многие независимые, мелкие сети и отдельные заправки оказались под риском закрытия. При этом доля независимых АЗС на розничном топливном рынке составляет около 60%.