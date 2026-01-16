Мэрия в Прикамье сообщила об "установке памятника людоеду" и "повышенном уровне радиации"

Хакеры взломали официальный сайт администрации Пермского муниципального округа. Инцидент произошел накануне вечером, сообщают местные СМИ.

На сайте появились провокационные публикации, в том числе об установке памятника убийце и каннибалу Михаилу Малышеву, который недавно умер в больнице. Также на сайте появилось сообщение о повышенном уровне радиации.

Одна из фейковых публикаций объясняла редкое оптическое явление - световые столбы в небе - испытанием ядерной ракеты "Буревестник".

В пресс-службе администрации сообщили Накануне.RU, что хакеры совершили атаку на ресурс окружной администрации.