Европейские страны набрали чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

Европейские страны по просьбе Копенгагена готовы направить чуть больше взвода на защиту Гренландии от вторжения США.

Как сообщает РИА Новости, отправить военных согласились семь стран Европы, в ближайшее время в Гренландию должны прибыть 34 солдата.

Самые многочисленные группы направляют Париж и Берлин - 15 и 13 военнослужащих соответственно. Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют в основном по одному-два человека.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "гарнизон" Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек". "По сути, их [Дании] оборона — это две собачьи упряжки. Вы это знаете? Вы знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки", - сказал он. Тем временем, по его словам, воды вокруг острова бороздят российские и китайские подлодки.