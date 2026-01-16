Американский инвестфонд хочет взыскать с России царские долги

С России будут пытаться взыскать долги по облигациям, выпущенным царским правительством (вероятно, до 1917 года). В суд подал американский инвестфонд Noble Capital RSD. Сумма искового требования - $225,8 млрд, передает Газета.Ру.

В иске говорится о взыскании долгов по облигациям царских времен. Ответчиками указаны Россия, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния.

Фонд Noble Capital указывает, что деньги можно взыскать из замороженных на Западе российских активов.

"Хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не смогла и продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США", - говорится в исковом заявлении.

Дело будет рассматривать суд округа Колумбия в США.

После прихода к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 года новое советское правительство в одностороннем порядке аннулировало все внутренние и внешние долги Российской империи. Декрет от 3 февраля 1918 года объявил о полном отказе от царских государственных займов. Это решение, известное как "Декрет об аннулировании государственных займов", привело к разрыву финансовых отношений с иностранными кредиторами и долгому международному спору о долгах.

Россия взяла на себя долги СССР в 1990-х годах в рамках "нулевого варианта", унаследовав активы и обязательства. Выплаты осуществлялись в течение 1990-х и 2000-х годов путем реструктуризации, прямых платежей, а также с использованием механизмов вроде взаиморасчетов (например, долг Лондонскому клубу был погашен досрочно в 2010 году). Окончательное погашение всех унаследованных долгов СССР было завершено в 2017 году с выплатой остатка Боснии и Герцеговине.