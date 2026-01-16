В южноуральской деревне Малиновка восстановили электроснабжение

Завершено восстановление электроснабжения жителей южноуральской деревни Малиновка, работы проходили в круглосуточном режиме. Руководство челябинского филиала "Россети Урал" находится в поселке и координирует штаб по ликвидации инцидента.

С 15 на 16 января специалисты челябинского филиала "Россети Урал" восстановили поврежденную кабельную линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ и построили временную воздушную ЛЭП 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).

Было выполнено несколько неуспешных пробных включений оборудования: из-за сверхнормативной нагрузки на оборудование были выявлены скрытые повреждения на других участках кабельно-воздушной ЛЭП 10 кВ.

Утром специалисты "Россети Урал" произвели частичное подключение потребителей д. Малиновка, чтобы в домах заработали электроприборы. Но параллельно на линии электропередачи из-за нагрузок зафиксировано новое локальное повреждение.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей.

Напомним, днём 15 января зафиксировали локальное технологическое нарушение в работе распределительной сети 10 кВ, в результате которого произошло частичное ограничение электроснабжения в поселке Западный и части деревни Малиновка Сосновского муниципального района Челябинской области. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ. К 19:00 15 января энергетики "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение в поселке Западном.

Чтобы обеспечить электроэнергией оставшуюся часть потребителей, специалисты ведут работы круглосуточно, без перерывов, в условиях низких температур, делают все для того, чтобы локализовать и устранить сложное технологическое нарушение и вернуть свет в дома жителей. В аварийно-восстановительных работах задействовано 4 бригады: 12 специалистов, 3 единицы спецтехники и мобильная электролаборатория.