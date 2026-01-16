В ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины

В ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников.

Читайте также: В ЕС отказали Украине в начале переговоров о вступлении

Инициатива предполагает, что Киев войдет в ЕС, но с меньшими правами при принятии решений. При этом Украина получит доступ к единому рынку ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и финансированию на внутреннее развитие. Прорабатываются разные варианты, которые позволят быстро принять Украину в рамках возможной мирной сделки. Сторонники считают, что правила должны быть более гибкими и меняться в зависимости от ситуации. Однако многие страны ЕС против принятия Украины. Беспокоят также планы изменения общих правил ради одной страны. Это может очень плохо сказаться на будущем объединения и подорвет к нему доверие.

В канун нового года Politico сообщило, что Украина так и не смогла в 2025 году продвинуться в вопросе вступления в ЕС, несмотря на все призывы Брюсселя ускорить реформы. Другие западные СМИ не исключают, что Украину могут принять в ближайшие годы ради урегулирования конфликта. Это будет в интересах США и Британии, поскольку ослабит ЕС.

Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2022 года. Россия не возражает против этого, в отличие от втягивания Украины в НАТО. Но категорически против принятия Украины Венгрия. В конце 2025 года министр иностранных дел страны Петер Сийярто прямо заявил, что Венгрия не допустит того, чтобы Украина стала членом ЕС. Так он прокомментировал намерения дать старт обсуждениям о принятии Украины. А премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивает, что Венгрия не хочет быть связанной с Украиной ни в экономическом плане через ЕС, ни в военном - через НАТО. Это нестабильное государство, с которым неизвестно что будет завтра.