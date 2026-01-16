Перелом? Поддержка Китая в странах НАТО превысила поддержку США

В странах НАТО зафиксировано резкое падение поддержки США и существенный рост поддержки Китая. Такие результаты получены компанией Gallup.

Если 2024 году действия США поддерживали 35% населения стран НАТО, то в 2025 году поддержка упала до 21%. Одобрение действий Китае за тот же срок, напротив, выросло с 14% до 22%. Для сравнения, действия руководства ЕC одобряют 60%. Китай имеет значительно более высокие рейтинги, чем США, в восьми государствах-членах, в то время как США опережают Китай лишь в трех. Китаю симпатизируют гораздо больше, чем США, в Словении, Люксембурге, Турции, Болгарии, Испании, Черногории, Исландии и Греции.

Такой низкий уровень поддержки руководства США аналогичен тому, который был во время первого президентского срока Дональда Трампа и в 2007-2008 гг., в самом конце президентства Джорджа Буша-младшего.

За последний год уровень одобрения руководства США больше всего снизился в Германии (-39%) и Португалии (-38%); еще в 16 других странах, то есть в половине стран альянса, он снизился как минимум на 10 процентных пунктов. Всего в НАТО 32 страны.

Единственными странами НАТО, где большинство жителей одобряют действия Вашингтона, остаются Польша и маленькая Албания, а вот в странах Северной Европы уровень поддержки упал до 10%. Причем опрос был проведен еще до выказываний открытых претензий США на Гренландию.

Агентство связывает рост недовольства США в странах НАТО с тем, что США требуют взять на себя военные расходы, тратя на них 5% ВВП. После угроз в адрес Гренландии рост недовольства европейцев действиями США должен еще больше усилиться.

Интересно, что уровень одобрения действий России в странах НАТО составляет 10%, то есть всего в два раза меньше, чем США. Показатель России вырос в полтора раз на фоне переговорных усилий по Украине.