В Екатеринбурге силовики накрыли общежитие нелегальных мигрантов на хладокомбинате

В Екатеринбурге силовики задержали более 80 мигрантов в ходе рейда на местном хладокомбинате. Большую часть уже выдворили из России.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, речь идет о хладокомбинате на улице Завокзальная, 13. В ходе операции в арендованных помещениях полицейские обнаружили общежитие, в котором проживало большое количество граждан среднеазиатских республик. Рядом располагался цех по обработке рыбы, где и трудились мигранты.

Для проверки законности пребывания в России был задержан 81 иностранец. По итогам разбирательства выяснилось, что подавляющее большинство из них нарушали миграционное законодательство.

На 47 приезжих, которые не имели документов на право пребывания в РФ, составили административные протоколы. Всех их уже выдворили из страны.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает руководителей ООО, организовавших привлечение нелегалов к работе на пищевом производстве в уральской столице.