В России важный производитель алюминиевых банок переходит под временное управление

В России под временное управление переходит один из самых важных производителей алюминиевых банок – ООО "Кэн-пак завод упаковки" и его торговый дом ООО "Кэн-пак".

Причины – недобросовестное поведение компаний по отношению к партнёрам, завышение цен и поддержка Украины. Активами в России напрямую управляла польская фирма CanPack S.A., которая ранее резко осудила СВО России на Украине.

В России CanPack построил два завода по производству банок и крышек для напитков и прочей упаковки: в подмосковном Волоколамске и Новочеркасске Ростовской области. В год предприятие делает 2,8 млрд банок, пишут "Ведомости".