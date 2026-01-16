Тимошенко пожаловалась на блокировку счетов до решения суда

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в соцсетях, что не может внести судебный залог из-за заблокированных банковских счетов.

По её словам, блокировка была произведена до вынесения соответствующего судебного решения. Депутат назвала это действие частью "антикоррупционного правосудия международных мошенников" и отвергла предположения, что подобные меры заставят её покинуть страну или прекратить политическую деятельность.

Ранее Тимошенко предъявили подозрение в подкупе коллег из парламента, дело ведут антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), сообщают украинские СМИ. Депутату вменяют подкуп депутатов в обмен на их голоса в поддержку определенных законопроектов.