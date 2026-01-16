Макрон отреагировал на удар "Орешником"

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к военным поставил задачу разработки европейского дальнобойного оружия, аналогичного российской ракете "Орешник".

Поводом стали недавние пуски, которые глава государства назвал "очень четким сигналом" о наращивании Россией своих возможностей. Макрон указал на прямую угрозу. По его словам, Франция находится в радиусе действия данного оружия.

Для сохранения военно-политического суверенитета, по мнению главы государства, Европе необходимо в кратчайшие сроки приобрести технологии, меняющие баланс сил. Лидирующая роль в этом, как отметил Макрон, должна принадлежать Франции, сообщает Clash Report.

Российские войска в ночь на 9 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине. В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Также в военном российском ведомстве сообщили, что ВС России ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, среди прочего, обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины. Это переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29.