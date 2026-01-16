Россия спустилась на последнее место в глобальном рейтинге мира

Согласно новому глобальному индексу мира (Global Peace Index, GPI), Россия спустилась на последнее, 163-м место среди всех исследуемых стран.

Рейтинг, ежегодно публикуемый Институтом экономики и мира (IEP), указывает на то, что за год позиция Москвы опустилась ещё на два пункта. Теперь её уровень миролюбия оценивается ниже, чем в Судане, Демократической Республике Конго и Йемене.

Индекс, охватывающий 99,7% населения всего мира, формируется на основе анализа уровня милитаризации, внутренней и внешней конфликтности, преступности и политической стабильности.