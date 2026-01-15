15 Января 2026
Происшествия Республика Коми
Фото: Накануне.RU

Минздрав рассказал, как чувствуют себя пострадавшие при взрыве здания МВД В Сыктывкаре

Врачи рассказали о состоянии тех, кто пострадал при взрыве в подведомственной МВД организации в Сыктывкаре. Как сообщает минздрав региона, количество пострадавших возросло с 9 до 12, четверо из которых сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

"В Коми в республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии", – передает данные минздрава "РИА Новости".

По словам министра здравоохранения Коми Ирины Кондратьевой, для оказания помощи пострадавшим привлечены главные внештатные медицинские специалисты республики. Пациентов наблюдают в круглосуточном режиме. Что касается тяжелых случаев - с федеральными медицинскими центрами уже проводятся телемедицинские консультации .

Ранее СМИ сообщали о возможном взрыве светошумовой гранаты, но в самом МВД говорят о возгорании крыши, при этом не уточняя число пострадавших: "Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью". О причине возникновения пожара МВД не сообщает.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело "по факту хлопка в одном из административных зданий регионального МВД (ч.2 ст.293 УК РФ)". Под "хлопком" силовые ведомства, как правило, подразумевают как раз взрывы.

Теги: Сыктывкар, МВД, взрыв, пострадавший


