Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили для большегрузов из-за непогоды

Из-за непогоды в обоих направлениях закрыли Военно-Грузинскую дорогу для грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Речь идет об участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс Военно-Грузинской дороги" в Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ограничения действуют с 18.10 15 января до особого распоряжения.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога соединяет Россию с Грузией и другими странами Закавказья.