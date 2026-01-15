Главврача Новокузнецкой больницы, где массово умирали младенцы, отправили по домашний арест

Виталий Херасков - главврач Новокузнецкой клинической больницы №1, где за короткий промежуток времени погибло девять младенцев, отправлен по домашний арест. Решение об избрании меры пресечения принял Центральный районный суд Новокузнецка.

По домашним арестом Херасков пробудет до 13 марта 2026 года.

Ранее меру пресечения избрали и исполняющему обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху, но в виде запрета определенных действий. Свою вину он не признал.

Напомним, с начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).