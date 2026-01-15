Куба рядом: УАЗ в 2026 году нарастит производство автомобилей в Гаване

Ульяновский автомобильный завод планирует в 2026 году нарастить объем производства на Кубе. УАЗ сообщает, что сейчас закрыты почти все организационные вопросы с местными партнерами, компания развивает на острове проект по сборке автомобилей. В прошлом году УАЗ успел собрать на Остров свободы "несколько десятков" автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на представителей завода.

Сборочная линия была открыта в Гаване при участии местного предприятия ESIA которое много лет является дистрибьютором УАЗа на острове. Были собраны модели UAZ Patriot и Pickup, "адаптированные под климатические и дорожные условия региона".

При выходе на полную мощность планируется производить 500 автомобилей в год.

В прошлом году УАЗ также заявлял о планах начать сборку машин в Венесуэле.