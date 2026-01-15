В Рубцовске часть жителей вновь осталась без тепла в сильные морозы

В Рубцовске Алтайского края из-за порыва на сетях теплоснабжения произошло отключение от тепла 18 многоквартирных домов.

В границах отключенных домов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио главы города Игорь Башмаков в телеграм-канале.

В связи с отключением отопления для жителей будет пункт временного размещения (ПВР) в школе № 10.

Точное место порыва обнаружено, специалисты проводят земляные работы. По последним данным, энергетики приступили к заполнению сетей.

Между тем, температура воздуха на улице составляет около минус 30 градусов. В администрации города сообщили, что по замерам, проведенным в 13:00, температура воздуха в квартирах колеблется в пределах 15–20 градусов.

12 января в Рубцовске из-за аварии произошло отключение отопления более чем в 900 зданиях. Тысячи жителей остались без тепла. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поставки услуг.