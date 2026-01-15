Предполагаемая дочь Фредди Меркьюри умерла от рака

Умерла предполагаемая дочь Фредди Меркьюри. Ей было 48 лет.

Причина – онкология: она скончалась мирно после долгой борьбы с редким видом рака позвоночника. У неё осталось двое детей, мальчики семи и девяти лет. О смерти женщины сообщила её семья, пишет The Daily Mail.

Ранее стало известно, что Меркьюри мог стать отцом во второй половине семидесятых. Ребёнка якобы случайно зачали в 1976 г. во время романа певца с женой близкого друга.

О существовании дочери вокалиста было известно только ближайшему окружению Меркьюри, включая его родителей и сестру. Возможная дочь певца жила в Европе, работала врачом, была матерью. То есть у скончавшегося много лет назад певца есть внуки.