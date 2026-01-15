Мингосимущества впервые прокомментировало новости о продаже ФК "Урал"

Мингосимущества Свердловской области прокомментировало новости об отказе в продаже ФК "Урал". Как сообщили Накануне.RU в министерстве, приватизация так и не была завершена. На данный момент это единственный официальный комментарий сторон по данному вопросу.

"Мероприятия по приватизации 50% акций АО ФК "Урал" не завершены", - кратко пояснили в министерстве.

Напомним, что новости о продаже появились осенью 2025 года, когда акции футбольного клуба включили в программу приватизации региона. На тот момент их стоимость оценивалась в 50 млн рублей. Таким образом было решено привлечь к ФК частного инвестора для дальнейшего развития "Урала". Решение поддержали и депутаты областного заксобрания.

Уже позднее появились новости, что продажа так и не состоится, а футбольный клуб останется под контролем свердловских властей. Однако официального подтверждения этому так никто не предоставлял.