СМИ: Ингушскую девушку Айну Манькиеву отпустили из полиции в Москве

Ингушскую девушку Айну Манькиеву отпустили из отдела полиции в Москве. Она уехала вместе со своим адвокатом, сейчас находится в безопасном месте, сообщает канал "Осторожно Media". Об освобождении девушки сообщили и правозащитники, при этом они отметили, что она все еще остается фигуранткой уголовного дела.

Ранее сообщалось, что представители МВД из Ингушетии потребовали от московских коллег передать Манькиеву им – по делу о краже. Правозащитники утверждали, что это только повод, и девушка будет передана ультраортодоксальным родственникам. Также стало известно, что Манькиева сама обратилась в правоохранительные органы в столице, она написала заявление на родню, которая, по словам девушки, истязала ее и применяла сексуализированное насилие.

Ситуацией возмутилась член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Она отметила, что Манькиева является совершеннолетней и должна сама решать, где и как ей жить.