Иски о возмещении расходов на поимку беглецов из СИЗО Екатеринбурга рассмотрят в Кировграде

Иски о возмещении расходов на поимку двух беглецов из СИЗО-1 Екатеринбурга переданы по подсудности в Кировград. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Александра Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан Иван Корюков*.

В октябре прошлого года ФСИН в лице ФКУ СИЗО-4 и ФКУ КП-45 предъявила иски к Черепанову* и Корюкову* за побег из изолятора Екатеринбурга. Были озвучены суммы, которые ведомство намерено взыскать с обоих за возмещение затрат, связанных с их побегом.

Теперь Нижнесергинский районный суд передал пять исков от следственного изолятора №4 и колонии-поселения №45 по подсудности в Кировградский городской суд. В суде пояснили, что были удовлетворены ходатайства Корюкова* о передаче дел по месту жительства до заключения его под стражу.

"В настоящее время в производстве Кировградского городского суда находятся еще 13 исков с участием тех же сторон", - отметили в инстанции.

Напомним, что сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассмотрение дела Черепанова* и Корюкова* по факту побега и кражи из садового дома, где скрывались беглецы.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга