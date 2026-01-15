Аудитория Telegram-каналов крупнейших российских СМИ выросла в шесть раз

С 2021 по 2025 год аудитория Telegram-каналов крупнейших российских СМИ выросла в шесть раз. Этому способствовало изменение способов потребления контента среди россиян, считают авторы исследования – аналитики сервиса поисковой оптимизации "Пиксель Тулс". Они, в свою очередь, в расчетах опирались на данные сервиса Popsters. Выяснилось, что совокупная Telegram-аудитория девяти крупнейших российских СМИ выросла с 510 тыс. до почти 3 млн подписчиков.

"Вероятно, это связано с изменением паттернов потребления информации и ростом спроса на более компактные и быстрые форматы. Наиболее активный рост пришелся на период с октября 2021 года по октябрь 2022 года: тогда общая аудитория каналов выросла на 1,26 млн подписчиков. Затем темпы роста замедлились: в 2022-2023 годах прирост составил лишь 6%. Однако в 2023-2025 годах динамика стабилизировалась на уровне около 25% в год", - рассказал руководитель развития проекта "Пиксель Тулс" Артем Азаров.

Эксперты в связи с этими трендами рекомендуют СМИ "активно работать над укреплением ценности и узнаваемости бренда в Telegram, где конкуренция за внимание аудитории продолжает расти", а пиарщикам (в том числе из госсектора) – "рассмотреть Telegram как приоритетный канал для коммуникации с целевой аудиторией".