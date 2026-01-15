Каждый второй россиянин был бы рад коллеге из числа ветеранов СВО

58% россиян были бы рады, если бы к ним на работу пришел новый сотрудник – ветеран СВО. Еще треть респондентов отнеслась бы к появлению такого коллеги нейтрально, 4% восприняли бы такое событие "скорее отрицательно", 5% затруднились с ответом, таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также опрос показал, что 63% граждан готовы участвовать лично "в проектах, направленных на возвращение и адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни". В то же время 24% не хотят таким заниматься.

На вопрос о том, в каких сферах ветераны СВО могли бы реализовать опыт, полученный в ходе спецоперации, россияне отвечают так: 40% полагают, что ветеранам надо идти работать в силовые структуры, каждый пятый респондент полагает, что таким людям можно доверить работу в сфере образования и воспитания.