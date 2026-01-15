Озвучен возможный план удара США по Ирану

В США озвучен возможный план удара по Ирану.

Согласно ему, страна сохраняет возможность нанесения военного удара по Ирану. Для этого они могут направить истребители и бомбардировщики с баз в Европе или на Ближнем Востоке, приводит РБК данные WSJ.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов.