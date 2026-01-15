Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших увеличилось до девяти

Число пострадавших при взрыве в подведомственной МВД организации выросло до девяти. По данным республиканского минздрава, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

СМИ сообщают о возможном взрыве светошумовой гранаты, но в самом МВД говорят о возгорании крыши, при этом не уточняя число пострадавших: "Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью". О причине возникновения пожара МВД не сообщает.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело "по факту хлопка в одном из административных зданий регионального МВД (ч.2 ст.293 УК РФ)". Под "хлопком" силовые ведомства, как правило, подразумевают как раз взрывы.

"По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. В результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего", - сообщили в СКР.