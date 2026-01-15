Свердловский облсуд признал законной досрочную отставку мэра Серова

Свердловский областной суд признал законной отставку главы Серова Василия Сизикова.

Напомним, в сентябре прошлого года Серовским районным судом был рассмотрен иск городского прокурора к думе Серовского муниципального округа и Василию Сизикову. Заседание прошло в закрытом режиме. В итоге полномочия мэра были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, решение обжаловали ответчик – дума Серовского муниципального округа, сам Сизиков и лицо, не привлеченное к участию в деле – губернатор Свердловской области Денис Паслер. В итоге областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского райсуда без изменений, а жалобы думы и Василия Сизикова – без удовлетворения.

"Апелляционная жалоба лица, не привлеченного к участию в деле – губернатора Свердловской области – оставлена без рассмотрения", - уточнили в инстанции.

Стоит отметить, что прокуратура требовала от мэра Серова отставки в связи с утратой доверия еще в марте прошлого года, но писать заявление чиновник отказался.