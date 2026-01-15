В Сибири военный получил 17 лет за госизмену

23-летний сержант из Алтайского края Роман Воробьёв получил серьёзный тюремный срок. Причина – госизмена.

Дело в том, что почти два года назад, в мае 2024 г., Воробьёв, недовольный проведением специальной военной операции и не желая в ней участвовать, решил перейти на сторону противника. Подкрепил он это передачей Украине различных сведений.

Приговор – 17 лет колонии строгого режима, штраф в 300 тыс. руб., а также лишение звания и госнаграды, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде.