Общественники просят убрать медиаэкран при реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге

Екатеринбургские общественники направили обращение главе города Алексею Орлову и губернатору Денису Паслеру с просьбой убрать медиаэкран с Вайнера при скорой реконструкции улицы. Активисты "Городских сообществ", "Лиги дебатов" и "Соседских практик" уверены, что для медиаэкрана есть более подходящие места, чем самая известная торговая улица города, которая и без этого привлекает очень много людей.

В своем письме общественники заявляют, что экран усиливает визуальный шум и коммерциализацию исторического пространства, а также мешает жителям стоящих рядом домов, а в ночное время притягивает огромное количество людей, оставляющих мусор и за которыми нужно постоянное патрулирование полицейских.

Более того, главам города и региона напомнили, что экран установили без согласования с местными жителями, что, по их словам, противоречит принципам открытого развития городских территорий.

"Мы убеждены, что реконструкция улицы Вайнера должна быть направлена не только на обновление покрытия и благоустройства, но и на переосмысление функциональной нагрузки улицы. Сохранение медиаэкрана в текущем виде нивелирует смысл реконструкции, оставляя ключевые проблемы пространства нерешенными", - написали активисты.

В качестве альтернативы они предложили разместить объект в более подходящих местах, которые позволили бы интегрировать его в современную городскую среду без ущерба для исторического облика и культурной идентичности центра города. Среди вариантов: Преображенский парк в Академическом районе, микрорайон Новокольцовский или отрезок улицы Вайнера между улицами Радищева и Куйбышева вблизи ТРЦ "Гринвич". Вместо же экрана на Вайнера можно было бы разместить малые архитектурные формы, зеленые зоны или площадку для культурных событий.

"Мы провели открытое обсуждение с жителями города, специалистами и представителями городских сообществ и пришли к выводу, что период реконструкции Вайнера – идеальный момент для переноса медиаэкрана, без дополнительных затрат на демонтаж в будущем и без повторного вмешательства в обновленное пространство", - говорится в письме.

Общественник также просят после демонтажа инициировать открытые общественные обсуждения по вопросам размещения подобных медианосителей в центральной исторической части города и привлечь к ним местных жителей, урбанистов и представителей бизнеса.

Напомним, что еще в декабре Алексей Орлов заявил - медиаэкран демонтируют для реконструкции Вайнера, но после вернут обратно, поскольку он "стоит на своем месте".