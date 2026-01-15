Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре: есть пострадавшие

Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. По предварительным данным, пострадали семь человек, еще 200 были эвакуированы, в здании началось сильное задымление.

По одной из версий, причиной взрыва могла стать детонация светошумовой гранаты, передает канал "112" со ссылкой на осведомленный источник. Обстоятельства происшествия уточняются. Часть здания, где произошел взрыв, находилась на ремонте, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.