Ингушская девушка, сбежавшая от родственников, попросила полицию в Москве защитить ее

Ингушские полицейские потребовали от столичных коллег задержать и затем передать им Айну Манькиеву. Девушка, якобы, является фигуранткой дела о краже. При этом Манькиева утверждает, что ее передадут ультраортодоксальным родственникам, от которых она сбежала.

Правозащитники сообщили СМИ, что девушка сама обратилась в Москве в правоохранительные органы и попросила государственной защиты. Она просит возбудить на ее родственников уголовное дело, обвиняет из в избиениях и сексуальном насилии.

К делу подключился Совет по правам человека при президенте России, член СПЧ Ева Меркачева написала в своем канале в Telegram: "Насколько понимаю, московская полиция собирается передать девушку в руки ингушским правоохранителям. То есть вернуть домой, откуда она сбежала, оставив записку "прошу не искать". И это будет означать, что победили дикость и насилие, а не цивилизация и право. <…> Отец девушки прямо говорит, что она не имела права уходить из дома: кормили, растили… Отношение как к бесправной рабыни, как к вещи. Уверена, что государство поощрять такое не должно. Интересно, что случаи, кажется, участились — как будто вообще проповедующие дикие нравы почувствовали "окно возможностей" и стали поднимать голову в непростой период".