Путин на встрече с послами выступит с речью по внешней политике

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выступить перед послами иностранных государств с речью на тему внешней политики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, выступление будет посвящено актуальным внешнеполитическим вопросам. Оно, в том числе, затронет основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых представлены на церемонии.

"С этой точки зрения, будет важное вручение верительных грамот", - цитирует ТАСС Пескова.

Президент РФ примет верительные грамоты у 34 новых послов иностранных государств. В том числе грамоты вручат 10 послов из стран Европы, в частности, Франции, Швеции, Чехии и др.