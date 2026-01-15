Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины, найденного на Шарташе с пакетом на голове

Суд арестовал жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве мужчины, чье тело нашли на Шарташе с пакетом на голове.

Напомним, на этой неделе в районе Шарташского лесопарка был обнаружен труп мужчины, который с 6 января этого года числился как пропавший без вести. На нем были признаки, указывающие на криминальный характер смерти. В СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Очень скоро был задержан подозреваемый – житель уральской столицы. Позже силовики раскрыли обстоятельства этого преступления.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, фигурантом дела является Сергей Кот. Он обвиняется в убийстве своего товарища, труп которого был обнаружен с пакетом на голове. Следствие вышло с ходатайством о заключении Кота под стражу.

Обвиняемый арестован до 12 марта 2026 года. Как добавили в суде, постановление может быть обжаловано в течение трех суток.