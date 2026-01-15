Песков: Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит урегулирование

Кремль согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине.

"Это действительно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно, Зеленскому пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений, но он этого не делает.

Ранее Трамп заявил, в промедлении с урегулированием конфликта виноват Владимир Зеленский, а Москва готова заключить сделку.

Накануне стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в январе прилететь в Москву для переговоров. Ожидается, что американские чиновники на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представят последние проекты планов по урегулированию.