15 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: ekgas.ru

Более 8 тысяч аварийных заявок отработали специалисты «Екатеринбурггаз» в 2025 году

В течение всего 2025 года Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» круглосуточно обеспечивало работу газового хозяйства столицы Урала. Диспетчеры и аварийные бригады оперативно реагировали на обращения жителей, поступавшие по телефону «104».

За 2025 год на номер экстренной службы поступило 8371 обращение, это на 2% больше, чем годом ранее. Обращения были связаны с утечками газа, которые специалисты оперативно устранили. 625 выездов специалистов были осуществлены в связи с нарушением жителями правил эксплуатации газового оборудования. 23 выезда проведены по сигналам об угрозе взрыва и 37 раз - на ликвидацию повреждений газопроводов.

(2026)|Фото: ekgas.ru

В новогодние каникулы, с 31 декабря по 11 января, специалистам ЦАДУ поступило 245 обращений, при этом в 68 случаях поводом для вызова послужил ложный сигнал о запахе газа, который не подтвердился. 

Екатеринбургские газовики в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пользования бытовыми газовыми приборами и ответственности при проведении работ рядом с газовыми коммуникациями. При любом подозрении на утечку газа необходимо немедленно звонить по круглосуточному номеру «04» со стационарных или «104» с мобильных телефонов.

Теги: екатеринбурггаз, аварийные заявки, запах газа, диспетчеры


Теги: екатеринбурггаз, аварийные заявки, запах газа, диспетчеры

