В Москве открылись пункты проката лопат для откапывания машин

Торговая сеть "Перекресток" на фоне аномальных снегопадов в столичном регионе открыла пункты бесплатного проката снегоуборочных лопат. Условием является обязательный возврат инструмента в магазин, при этом срок аренды не ограничен. Пока прокат доступен в десяти магазинах сети.

Ритейлер отмечает, что чаще всего лопаты берут для того, чтобы окопать автомобиль, очистить от снега парковочные места или тротуары. В "Перекрестке" рассказали, что покупатели положительно отнеслись к инициативе. Она будет действовать, пока в Москве продолжаются сильные снегопады.

На прошлой неделе МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега. Туториал актуален для многих регионов: снегом в эти дни засыпает центральную часть страны, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток.

Паблик "МЧС Медиа" советует: "Выхлопную трубу [откопать] в первую очередь. Это вопрос жизни. Пространство перед ведущими колесами по траектории движения, а не вокруг. Сами колеса освободи по бокам и снизу".

После этого нужно откопать низ бампера, днище, очистить от снега лобовое стекло, зеркала и в самом конце - крышу. Если всё это не помогает, нужно освободить от снега ведущие колеса, чтобы они могли свободно вращаться. Затем откопать карман перед колесами на 30-50 см, подложить под них что-то, обеспечивающее сцепление: коврики, песок, ветки, картон.

Выезжать нужно с помощью раскачки, без резких движений, не давить газ в пол.

"Если не помогает, позвать подмогу. Толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов. Лучше так, чем сломать авто", - заключают в МЧС.