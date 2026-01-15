В Кремле высказались о гибели детей в роддоме Новокузнецка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас очень важно принять меры, чтобы таких трагедий нет случилось в будущем. Политик выразил соболезнования родителям скончавшихся детей, пишут "Известия".

С начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы.