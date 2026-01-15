На автодороге "Екатеринбург – Тюмень" изменится схема движения из-за строительства трассы

На автодороге "Екатеринбург – Тюмень" в самое ближайшее время изменится схема движения.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", в рамках строительства и реконструкции трассы Р-351 (обход пгт Белоярский км 14+500 – км 15+100 путепровод) планируется проведение дорожных работ с организацией реверсивного движения. Оно будет действовать в следующие периоды:

18 января 2026 года с 9:30 до 10:00, с 10:30 до 11:00;

19 января 2026 года с 9:30 до 10:00, с 10:30 до 11:00;

20 января 2026 года с 9:30 до 10:00, с 10:30 до 11:00.

Возможный путь объезда в направлении Заречного будет осуществляться по автодороге Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" со съездом на км 50.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.