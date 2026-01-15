Судебные приставы Югры списали кредитную задолженность на 570 миллионов участникам СВО

Судебные приставы Югры списали кредитную задолженность на 570 млн рублей участникам СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В рамках новых законодательных поправок было прекращено 5 568 исполнительных производств по кредитным обязательствам в отношении 1 659 военнослужащих. Также прекращено 985 исполнительных производств в отношении членов их семей, в основном жен (273 человека), на общую сумму 80 млн рублей.

Право на списание долга имеют граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года сроком более одного года. Сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн рублей. Мера распространяется и на супругу или супруга военнослужащего. Для оформления необходимо подать заявление в любое отделение судебных приставов Югры или через личный кабинет на портале "Госуслуги", приложив копию контракта или справки из Минобороны. Для супруга дополнительно требуется свидетельство о браке.

Важно, что приостановление исполнительного производства, на которое также имеют право участники СВО, не равнозначно его прекращению. Данная мера не распространяется на алиментные обязательства, требования о возмещении вреда жизни или здоровью, а также на долги, возникшие в результате коррупционных преступлений.

Напомним, что в Югре действуют одни из самых высоких в стране единовременных выплат при заключении контракта с Минобороны РФ, которые составляют 4,1 млн рублей за счет федерального, регионального и муниципального финансирования. Государством также предусмотрен комплекс мер поддержки для самих военнослужащих и их семей.