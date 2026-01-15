Сальдо сообщил, кто именно погиб в результате атаки на Хорлы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался о том, кто именно погиб в результате теракта в Хорлах.

Погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребёнка, сказал РИА Новости Сальдо. Специалисты продолжают опознание для определения личностей погибших.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Возбуждено дело о теракте.