15 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Только 17% американцев поддерживают присоединение Гренландии

Только 17% американцев одобряют намерения президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Это показал новый опрос Reuters/Ipsos, проведенный 12-13 января.
Читайте также:

47% американцев против этого, еще 36% не определились. При этом бросается в глаза контраст среди сторонников двух партий. Среди республиканцев поддерживают присоединение Гренландии 40%, против - 14%, еще 46% не определились. В то же время среди демократов за присоединения Гренландии - только 2%, а 79% - против.

Что касается применения военной силы, то есть вооруженного захвата острова, то практически все американцы против - 71%, и даже среди сторонников Республиканской партии таких 60%. Поддержат такое решение только 4% американцев (8% республиканцев и 1% демократов).

Дания предупредила, что использование военной силы будет означать конец НАТО и всего договора о трансатлантическом блоке, который был одним из основных элементов мирового порядка с 1949 года. И 66% американцев сказали, что обеспокоены этим. Ведь Трамп обещал избежать войны, что во многом помогло ему заручиться поддержкой американцев. Даже действия и угрозы Трампа в отношении Ирана поддерживают лишь 33%, в то время как 43% не одобряют их. Это свидетельствует о том, что американцы устали от войн, которые постоянно ведет их страна, пишет Reuters.

Помощник президента РФ Владимир Мединский сегодня напомнил, что США хотели получить Гренландию еще в 1940-х. Он привел выдержку из газеты "Московский большевик" от 3 января 1948 года, в которой приводятся слова членов американского конгресса Мариона Беннетта и Томаса Лейна о необходимости получить контроль над Гренландией, так как остров имеет важное значение для обороны США. Тогда Гренландия была так же "абсолютно" нужна США, как сейчас Трампу. И тоже предлагалось купить или же захватить остров. С тех пор ничего не изменилось, даже риторика США та же. Добавилась только мнимая угроза Гренландии со стороны Китая.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время должен подготовить предложение о покупке Гренландии. Этот план является предпочтительным для США, потому что в таком случае весь мир вынужден будет признать законность вхождения острова в состав США. Сумма сделки – около $700 млрд.

Теги: США, Гренландия, американцы


