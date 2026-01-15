15 Января 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации сургута

В отношении водителя, обматерившего сургутянку, составлено пять протоколов об административных правонарушениях

В Сургуте сотрудники полиции установили личность водителя такси, устроившего скандал из-за сдачи с тысячи рублей: ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина оскорбляет пассажирку матом и требует, чтобы она покинула его машину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры, правонарушителем оказался 30-летний житель Лянтора. Сотрудники УМВД России по городу Сургуту оперативно установили его личность.

С мужчиной проведены профилактические беседы: ему разъяснили ответственность за подобные действия и подчеркнули необходимость соблюдения правопорядка. В отношении гражданина составлено пять протоколов об административных правонарушениях согласно КоАП РФ (ч.1 ст.20 КоАП РФ, ч.2 ст.14.1 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ, ст. 12.36.1 КоАП РФ, ч.1.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

N1 сообщает, что водитель рассказал свою версию событий.

"Я довез ее до места ее высадки, она оплатила поездку наличными, но у меня не было сдачи наличными, я ей вернул сдачу переводом со Сбербанка онлайн, есть чек, могу предоставить, она врет насчет того, что я не дал сдачу! В связи с глушением интернета в городе перевод был осуществлен с задержкой. Данная девица начала меня снимать без моего согласия и выставила данное видео с моим участием на всеобщее обозрение страны, не понимая того, что это может сильно задеть мою репутацию, изменить мою жизнь, задеть мою честь и мое достоинство! Она тупо не выходила из машины минут пятнадцать грузила меня тем, что я обслуживающий персонал, я обязан открывать и закрывать двери, предоставлять воду и всякую дичь в этой области", - заявил водитель.

По его словам, он жалеет, что не смог сдержать эмоции и поддался на провокацию.

Теги: таксист, сдача, скандал


