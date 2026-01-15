Перспективы: ученые пророчат россиянам возможность работать до 90 лет

До 90 лет уже в ближайшем будущем смогут работать россияне благодаря технологиям замедления старения.

"Когда мы увеличиваем число лет, при которых человек сохраняет здоровье, трудоспособность, когнитивные возможности и мотивацию, мы расширяем человеческий капитал. А значит, ускоряем развитие экономики, медицины, науки и образования. Это означает, что следующая научно-технологическая революция станет биотехнологической", - считает Роман Литвинов, старший научный сотрудник НЦИЛС ВолгГМУ Минздрава России. Его слова приводит Telegram-канал "БиоПолитика".

В прошлом году президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India выразил уверенность в возможности значительного увеличения продолжительности жизни людей. В качестве доказательства он привел позитивную динамику в Индии, достигнутую благодаря развитию системы здравоохранения. По словам главы государства, искусственный интеллект и генная инженерия открывают новые горизонты в создании лекарств и медицине будущего.

Также Путин обсуждал тему увеличения продолжительности жизни во время визита в Пекин с председателем КНР Си Цзиньпинем. Си Цзиньпин рассмеялся в ответ на одну из реплик Путина по поводу пересадки человеческих органов. "Благодаря постоянному прогрессу в области биотехнологий человеческие органы будут трансплантироваться всё чаще, что позволит нам жить всё дольше и дольше, а возможно, даже обрести бессмертие", - сказал переводчик с русского на китайский. Си на это ответил: "Ожидается, что уже в этом столетии люди смогут доживать до 150 лет", а затем добавил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок".