В Екатеринбурге четыре автобусных маршрута остались без перевозчиков

В Екатеринбурге никто не подал заявку на конкурс перевозчиков по обслуживанию четырёх автобусных маршрутов.

Речь идёт о маршрутах №№ 45 (Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология), 63 (ТЦ Мега – кладбище Лесное – ЖК Солнечный – ТЦ Мега), 79 (Докер (Кольцово) – метро Ботаническая), 86 (Вишневая – Рощинская). Карточка лота была опубликована 29 декабря 2025 г. на портале Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 239,45 млн руб. Заявки можно было подать до 14 января, однако к моменту окончания срока их сбора никто на конкурс не заявился.