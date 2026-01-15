В Екатеринбурге стартовал процесс по делу экс-главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

В Кировском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу экс-главы местной азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински.

Процесс будет проходить с участием присяжных, сегодня проводится их отбор, сообщает корреспондент Накануне.RU из суда. Данная процедура проходит в закрытом от СМИ режиме.

Ранее арест Шыхлински был продлен до 31 мая. Органами следствия ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму".

По этой же статье проходят Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов - первое заседание прошло 1 декабря. Сына Шахина Шыхлински Мутвалы обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - из-за того, что он во время задержания на автомобиле наехал на оперативника.

Напомним, в конце июня в Екатеринбурге прошло задержание представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах в Екатеринбурге, двое из них умерли после задержания.