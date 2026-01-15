ФСБ выявила британского агента, работавшего в РФ под видом сотрудника посольства

ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.

По данным спецслужбы, Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве. Он лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухнедельный срок, пишет РИА Новости.

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию, ей заявлен протест. Россия даст зеркальный ответ в случае принятия Великобританией мер по эскалации ситуации, отметили в дипведомстве.