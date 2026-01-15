Два человека погибли на Камчатке при сходе снега с крыши

Два человека погибли в разных местах Петропавловска-Камчатского при сходе снега с крыш. Сейчас в регионе бушует небывалый циклон, снегопад побил многолетние рекорды.

На улице Макарова снег упал на 62-летнего мужчину, ЧП произошло в частном секторе. Экстренные службы, прибывшие на место, не смогли спасти пострадавшего.

Второй случай произошел на улице Советской, там при сходе снега с крыши многоквартирного дома погиб 60-летний мужчина. "Сообщение о сходе снежных масс с крыши поступило в службу спасения сегодня в 8:25, прибывшие на место работники ЦОД обнаружили под завалом тело 60-летнего мужчины", - сообщили в краевой прокуратуре. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).