Politico: Кая Каллас призвала запить с горя

В мире такое огромное количество проблем, что самое время запить с горя. Об этом в частном порядке заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, пишет Politico.

Материал так и называется: "Мировые беды означают, что пришло время начать пить". Это и сказала Каллас лидерам групп в Европарламенте, сообщили два человека. Сама Каллас почти непьющая, но сейчас как раз самое время начать это делать всем в мире. Ее выступление было в то время, когда встречались министры иностранных дел Гренландии и Дании с вице-президентом и госсекретарем США по поводу видов Вашингтона на Гренландию. Недавно Каллас заявила, что отношения США и ЕС ухудшились. Как действовать в новой ситуации - непонятно.

Накануне политолог Владимир Корнилов написал, что "тупая" Кая Каллас выложила в соцсетях фотографию встречи с бывшим главой партии ХДС, а ныне главой внешнеполитического комитета бундестага Армином Лашетом, сопроводив ее подписью: "Приятно встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом". Она регулярно попадает в такие истории, отмечает Корнилов.