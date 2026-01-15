В Maх опровергли сообщения о взломе нацплатформы

Пресс-служба мессенджера Max назвала фейком информацию о взломе платформы.

Как сообщили ТАСС представители нацплатформы, подозрительная активность во внутренних системах мессенджера не обнаружена.

Отмечается также, что в нацплатформе нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее.

Информация о возможной утечке данных пользователей Max появилась на хакерском форуме DarkForums. Один из участников форума заявил, что получил доступ к информации более чем о 15 млн пользовательских профилей, включая имена, номера телефонов и технические данные аккаунтов.

В августе центр безопасности мессенджера Max заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 13 тыс. вредоносных файлов. Самой распространенной причиной блокировки стали попытки спам-рассылок, сообщили в пресс-службе VK (компания-разработчик Max). В компании сообщили, что аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно.