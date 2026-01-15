Дания не убедила США в "ненужности" им Гренландии

Дания не смогла убедить США отказаться от планов по захвату Гренландии, заявил глава датского МИДа Ларс Расмуссен после переговоров в Вашингтоне.

Он сказал, что США врут о том, что там плавают китайские корабли, и их уже не было много лет. А вторжение США в Гренландию станет концом НАТО. По его словам, опросы показывают, что только 6% населения острова хотят войти в состав США.

Расмуссен вполне допускает захват острова США, но надеется, что этого не произойдет. Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа в конце концов сдаст Гренландию.

"Если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!" - написал Медведев в соцсети Х.

Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя прошедшие переговоры, пишет, что контрдовод Дании, что нужно вместе усиливать безопасность Гренландии через НАТО, не работает. На самом деле США нужна не безопасность Гренландии, которая и так обеспечена, а сама территория Гренландии. Это и источник ресурсов, и контроль над Арктикой.

"Трамп без экивоков, грубо и зримо проводит одну мысль: мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами - от нефти до лития. А потому США должны прибрать к рукам то, что можно: от венесуэльской нефти до гренландских залежей редкоземельных металлов", - написал Пушков.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время должен будет подготовить предложение о покупке Гренландии. Этот план является предпочтительным для США, потому что в таком случае весь мир вынужден будет признать законность вхождения острова в состав США. Сумма сделки – около $700 млрд.